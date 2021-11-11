ممثلا لرئيس الجمهورية.. لعمامرة يشارك غدا في مؤتمر باريس حول ليبيا

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، يوم غد الجمعة، في مؤتمر باريس حول ليبيا، المنظم بمبادرة مشتركة بين كلمن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بالشراكة مع الأمم المتحدة. وهذا بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن هذا المؤتمر سيجمع رؤساء دول وحكومات بلدان جوار ليبيا وكذا الدول المشاركة في مسار برلين، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المعنية، على غرار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

ويأتي قرار مشاركة الجزائر في هذا الموعد تجسيدا لالتزام السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود التي تبذلها بلادنا لمرافقة ومساعدة الأشقاء الليبيين في تنفيذ خارطة الطريق السياسة التي سطرتها الأطراف الليبية من أجل إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار، عبر تجسيد أولويات المرحلة الحالية والمتمثلة في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في غضون الشهر المقبل وانسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.

فضلا عن مشاركته في أشغال المؤتمر وإلقاء بيان، باسم رئيس الجمهورية، سيكون للوزير لعمامرة، على هامش هذا الاجتماع، عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه من الوفود المشاركة وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية.