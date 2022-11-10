ممثلا لرئيس الجمهورية .. لعمامرة يشارك في منتدى باريس للسلام

يشارك وزير الخارجية والجالية الوطنية الخارج رمطان لعمامرة في أشغال الدورة الـطبعة الـ 5 لمنتدى باريس للسلام بالعاصمة الفرنسية بشعار بصفته بين ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وذلك بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية تنعقد اشغال الـطبعة الـ 5 لمنتدى باريس للسلام يومي 10 و12 نوفمبر 2022.

وأضاف البيان أن هذه المنتدى جاء في سياق ما بعد جائحة كورونا، وفي ظل تفاقم الانقسامات العالمية إلى حدّ كبير، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وسيعرف المنتدى مشاركة عدد من عدّة رؤساء دول وحكومات، ورؤساء للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الدولية.