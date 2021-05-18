ممثلا لرئيس الجمهورية.. وزير المالية يشارك في قمة رؤساء الدول حول تمويل الاقتصادات الإفريقية

يشارك وزير المالية ايمن عبد الرحمان ممثلا لرئيس الجمهورية في أشغال قمة رؤساء الدول والحكومات حول تمويل الاقتصادات الافريقية بفرنسا.

ويحضر القمة التي تنطلق اليوم الثلاثاء مشاركة مسؤولين سامين لمنظمات دولية واقليمية.

ويهدف هذا اللقاء إلى منح فرصة للمشاركين لتبادل وجهات النظر حول الحلول الجديد لضمان الانتعاش الاقتصادي وتمويل مستدام أكثر للاقتصادات الافريقية.

خاصة في ظل الأزمة” المترتبة عن انتشار كورونا كما سيشكل “أرضية للقادة الأفارقة لطرح انشغالات القارة في مجال التنمية بعد الوباء”.

قد تبلورت فكرة تنظيم هذه الندوة في الخريف الماضي عندما تطرق صندوق النقد الدولي إلى احتمال تسجيل القارة الافريقية عجزا ماليا بنحو 290 مليار دولار في حدود 2023.