ممثلا لرئيس الجمهورية.. وزير المجاهدين يعزي الرئيس الفيتنامي

وصل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، ممثلا لرئيس الجمهورية، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، الراحل نجوين فو ترونج.

وحظي وزير المجاهدين بمقابلة مع الرئيس الفيتنامي، تو لام، الذي سلمه رسالة التعزية التي بعث له بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ناقلا له تحياته الأخوية ومشاعر التعاطف والتضامن مع الشعب الفيتنامي الصديق في هذا المصاب الجلل.

وخلال هذه المقابلة، أعرب الرئيس الفيتنامي عن تقديره العالي للعبارات التي تضمنتها هذه رسالة التعزية وعن عميق إمتنانه لقرار رئيس الجمهورية إيفاد وزير المجاهدين وذوي الحقوق لتمثيله في مراسم التأبين. معتبرا أن هذه مبادرة تعكس جودة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. كما عبر تو لام عن تطلع بلده في مزيد تطوير التعاون الثنائي للارتقاء به إلى مستوى مؤهلات البلدين. ونوعية العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وفيتنام.

كما يشارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق برفقة الوفد المرافق له في مراسم تأبين الأمين العام الراحل للحزب الشيوعي الفيتنامي. التي تنظم في دار الجنائز الوطنية بهانوي، يومي 25 و 26 جويلية 2024. بحضور زعماء ومسؤولين رفيعي المستوى من دول مختلفة.