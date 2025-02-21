ممثلا للجزائر.. وزير المجاهدين في نيكارغوا

يشارك العيد ربيقة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، ممثلا للجزائر، في مراسم تنصيب القائد الأعلى للجيش، والقائد العام للشرطة بنيكاراغوا.

وكان في استقبال، ربيقة، اليوم الجمعة، بالعاصمة ماناغوا، الوزير المستشار لرئيس جمهورية نيكارغوا للسياسات والعلاقات الدولية، إيفان لارا بالاسيوس. إلى جانب علي منقلاتي، سفير الجزائر لدى نيكاراغوا.

ويشارك الوزير في هذه المراسم رفقة المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني، المراقب العام للشرطة، حاج سعيد أرزقي.