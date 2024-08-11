ممثلا للرئيس تبون.. بوغالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس رواندا

شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, اليوم الأحد بكيغالي, في مراسم تنصيب رئيس جمهورية رواندا, بول كاغامي.

وذلك بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للمجلس، فقد حضر مراسم التنصيب “العديد من الوفود الأجنبية ممثلين لبلدانهم بمستويات مختلفة, بالإضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية رواندا”.

كما أدى رئيس جمهورية رواندا, بول كاغامي, اليمين الدستورية في الملعب الوطني بالعاصمة كيغالي.