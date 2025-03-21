ممثلا للرئيس تبون..ربيقة يشارك في مراسم إحياء عيد استقلال جمهورية ناميبيا

شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, اليوم الجمعة في مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لعيد الاستقلال لجمهورية ناميبيا (21 مارس 2025/1990) وتنصيب الرئيسة المنتخبة نوتمبو ناندي ندايتوا حسب ما أورده بيان للوزارة .

وجرت المراسم بإقامة الدولة بالعاصمة ويندهوك بحضور رؤساء دول وممثلي حكومات وشخصيات إفريقية, وأعضاء من السلك الدبلوماسي.

وبمناسبة حفل الاستقبال المنظم خلال هذه المراسم, بلغ الوزير نوتمبو ناندي ندايتوا التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, وتهانيه بمناسبة عيد الاستقلال وتنصيبها رئيسا لجمهورية ناميبيا الشقيقة.