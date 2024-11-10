ممثلا للرئيس تبون.. عطاف يحل بالسعودية للمشاركة في القمة العربية-الإسلامية الثانية

حل وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، اليوم الأحد، بعاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقية الرياض للمشاركة.

وذلك ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للمشاركة غدا في القمة العربية - الإسلامية الثانية.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن انعقاد هذه القمة المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يأتي بهدف بحث تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن تتركز أشغالها حول تقصِّي السبل الكفيلة بالإرتقاء بالجهود العربية والإسلامية إلى مستوى التحديات الوجودية التي يفرضها تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان وكذا تصعيده المتزايد في المنطقة برمتها. يضيف المصدر نفسه.

وأوضح بيان الخارجية، أن مشاركة الجزائر في هذه القمة تندرج في إطار حرصها الدائم على نصرة القضية الفلسطينية وتضامنها المطلق مع الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم. كما ستعمل الجزائر بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن🇺🇳 على المساهمة في تفعيل مخرجات هذه القمة، تماشياً مع الجهود التي ما فتئت تبذلها منذ انضمامها لهذه الهيئة الأممية المركزية.

كما ستبحث القمة المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.