ممثلا للرئيس تبون.. عطاف يحل بتركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، بالجمهورية التركية، لتمثيل الجزائر في أشغال الطبعة الخامسة لمنتدى منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وتعقد فعاليات هذا المنتدى الدولي في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 أفريل الجاري، تحت شعار “رسم ملامح الغد ومواجهة التقلبات”، بمشاركة واسعة من مسؤولين ودبلوماسيين من مختلف دول العالم.

ومن المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف، على هامش أشغال المنتدى، سلسلة من المحادثات الثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة. إضافة إلى لقاءات مع مسؤولي منظمات دولية، بما يعكس حرص الجزائر على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.