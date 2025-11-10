ممثلا للرئيس تبون.. ناصري يحل بالعاصمة الأنغولية لواندا

حل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، مساء اليوم الاثنين، بلواندا عاصمة جمهورية أنغولا، للمشاركة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ50 لاستقلال أنغولا، التي ستحتضنها العاصمة الأنغولية لواندا، يومي 11 و 12 نوفمبر 2025.

وكان في استقبال ناصري، الذي كان مرفوقا بالبروفيسور مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة، بمطار كواترو فيفيريرو الدولي، كاتب الدولة للتعاون الدولي والجاليات الأنغولية دومينغوس كوستوديو فييرا لوباش، ومنير بوروبة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أنغولا.