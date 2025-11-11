ممثلا للرئيس تبون.. ناصري يشارك في الاحتفالات المخلّدة للذكرى الـ 50 لاستقلال أنغولا

شارك عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الاحتفالات المخلّدة للذكرى الخمسين لاستقلال أنغولا، التي احتضنها النُصب التذكاري. أنطونيو أغوستينو نيتو، بالعاصمة الأنغولية لواندا.

وجدير بالذكر أن عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، كان قد حلّ أمس الاثنين 2025، بالعاصمة الأنغولية لواندا. حيث حظي باستقبال من طرف رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفس لورينسو. رئيس مجلس الأمة سلّم بالمناسبة للرئيس الأنغولي رسالة خطية من عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.

كما أجرى عزوز ناصري لقاءاتٍ مع كلٍّ من إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، و استيبان لاسو هيرنانديز. رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية لجمهورية كوبا.