ممثلا للرئيس تبون.. ناصري يشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الأوغندي

حل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ظهر اليوم الأحد، بالعاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة بصفته ممثلا للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الأوغندي المعاد انتخابه وويري موسيفيني.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الأوغندي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله بمطار عنتيبي الدولي، كل من فريدريك نغوبي غومي، وزير الدولة والتعاونيات الأوغندي، وجون كريستوم ألنتوما نسامبو، سفير جمهورية أوغندا لدى الجزائر. بالإضافة كذلك إلى الطاقم الدبلوماسي والإداري الجزائري، يتقدمهم مراد أمقران سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا.

