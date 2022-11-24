ممثلا لرئيس الجمهورية بن عبد الرحمان يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي

يشارك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان غدا الجمعة، في أشغال القمة الاستثنائية السابعة عشر الـ 17 للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي. وكذا منطقة التجارة الحرة في إفريقيا التي تحتضنها نيامي، عاصمة النيجر. وذلك بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول سيكون أيمن بن عبد الرحمان خلال هذه الأشغال، مرفوقا بكل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. وكذا وزير الصناعة، أحمد زغدار، بالإضافة إلى وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد كمال رزيق.