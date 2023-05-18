إعــــلانات
الوطني

ممثلا لرئيس الجمهورية .. الوزير الأول يشارك في أشغال القمة العربية بالسعودية

بقلم م .فيصل
ممثلا لرئيس الجمهورية .. الوزير الأول يشارك في أشغال القمة العربية بالسعودية
  • 1860
  • 0

كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان بتمثيله في أشغال الدورة الـ 32 للقمة العربية. 

وحسب بيان رئاسىة الجمهورية ستنعقد القمة  غدا الجمعة بجدة بالمملكة العربية السعودية .

وجاء في البيان: “كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بتمثيله في أشغال الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستلتئم غدا 19 ماي بجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/3KZkp
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر