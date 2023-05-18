ممثلا لرئيس الجمهورية .. الوزير الأول يشارك في أشغال القمة العربية بالسعودية

وحسب بيان رئاسىة الجمهورية ستنعقد القمة غدا الجمعة بجدة بالمملكة العربية السعودية .

وجاء في البيان: “كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بتمثيله في أشغال الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستلتئم غدا 19 ماي بجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.