ممثلا لرئيس الجمهورية .. الوزير الأوّل يحل بأكرا 

حلّ الوزير الأوّل نذير العرباوي ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالعاصمة الغانية آكرا، للمشاركة في الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية و الآليات الإقليمية.

وستجري أشغال الاجتماع غداً الأحد 21 جويلية الجاري، بالعاصمة الغانية آكرا.

كما سيخصص هذا الاجتماع رفيع المستوى، لتعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية في مختلف المجالات بهدف دعم جهود حفظ السلم والأمن وتسريع وتيرة التنمية والاندماج الاقتصادي على الصعيد القاري.