ممثلا للرئيس تبون.. ناصري يشارك بـ روما في مؤتمر العقبة حول مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا

يشارك عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال مؤتمر العقبة حول غرب إفريقيا، المنعقد اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، بالعاصمة الإيطالية روما.

ويمثل مؤتمر العقبة حول مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا جزءًا من مسار عملية العقبة، باعتبارها مبادرة أمنية دولية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتركز على تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية للدول المشاركة، حول المناطق الأكثر عرضة للتهديدات الإرهابية، مثل غرب إفريقيا.

وتشارك الجزائر استجابة الى الدعوة الموجهة الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منسق الاتحاد الافريقي حول الإرهاب من طرف عاهل الأردن جلالة الملك عبد الله الثاني. ورئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وأخذا بعين الاعتبار الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في المنطقة في سياق محاربة الإرهاب وتعزيز قدرات الدول الافريقية في هذا المجال.