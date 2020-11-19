ممثلة الصحة العالمية بالجزائر: المضادات الحيوية لا تقتل فيروس كورونا بل المكروبات فقط

كشفت ممثلة الصحة العالمية، ليليا أوبراهم، أن 70% من المصابين بكورونا بالعالم المتواجدين في المستشفيات تناولوا مضادات مكروبات بطريقة خاطئة.

وأفادت في اليوم الوطني لمكافحة مقاومة مضادات المكروبات أن 8 بالمئة منهم، حدثت معهم مضاعفات نتيجة سوء الاستخدام.

وقالت “ما يجهله البعض هو أن مضادات البكتيريا تقتل البكتيريا ولكنها لا تقتل الفيروسات التي تسبب عدوى الزكام والأنفلونزا مثلاً”.

وأشارت إن مقاومة المضادات الحيوية تعد من أخطر التهديدات للصحة العالمية والأمن الغذائي والتنمية اليوم.

وأكدت أن مقاومة المضادات الحيوية تؤدي إلى دخول المستشفى لفترة أطول وزيادة التكاليف الطبية وزيادة الوفيات.

وأوضحت أن الإفراط في استخدامها يعد الدافع الرئيسي لتطور حالات العدوى المقاومة للأدوية.

ومن العوامل المساهمة عدم التزام المرضى بالمقررات العلاجية والوصفات الطبية التي يقدمها الطبيب المعالج.