ممثلة لرئيس الجمهورية..منصوري تشارك في جتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي

شاركت اليوم الخميس، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية. سلمة بختة منصوري.ممثلة لرئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون.في اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لبحث تطورات الوضع في ليبيا. وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وجاء في البيان : “ممثلة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شاركت اليوم كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في أشغال الاجتماع ال1291 لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات. والمخصص لبحث تطورات الوضع في ليبيا”.

وقد تميز هذا الاجتماع - يضيف البيان – بمشاركة رؤساء كل من أوغندا وجمهورية الكونغو, والمجلس الرئاسي الليبي.إلى جانب وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وخلال مداخلتها، جددت كاتبة الدولة تأكيد “موقف الجزائر الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق.ودعمه في مواجهة التحديات التي يواجهها في مساره نحو بناء دولة موحدة يسودها القانون والعدالة”. معربة عن “دعم الجزائر المتواصل لجهود الاتحاد الإفريقي ولمساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وشامل للأزمة”, وفق ما جاء في البيان.

كما جددت السيدة منصوري تأكيد “رفض الجزائر الثابت لجميع أشكال العنف في ليبيا”، مشددة على أن “التسوية المنشودة. لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال حل ليبي-ليبي. ينبع من إرادة سياسية وطنية جامعة ويقوم على حوار شامل ومصالحة حقيقية. بعيدا عن أي تدخلات أجنبية أو إملاءات خارجية”.