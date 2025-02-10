ممثلة لرئيس الجمهورية .. منصوري تشارك في اجتماع الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي

شاركت كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، في أشغال الدورة الـ42 لاجتماع لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات في الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (AUDA-NEPAD).

وحسب بيان الوزارة، شاركت منصوري ممثلةً لرئيس الجمهورية، في أشغال الدورة الـ42 التي عقدت افتراضيًا، برئاسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأكدت منصوري، خلال مداخلتها، التزام الجزائر الراسخ بتعزيز التكامل القاري، تطوير البنية التحتية، وتحقيق السيادة الاقتصادية لإفريقيا.

وشدّدت منصوري، على أهمية المشاريع الكبرى كرافعة للتنمية المستدامة. وفي مقدمتها مشروعا الطريق العابر للصحراء، والوصلة المحورية للألياف البصرية العابرة للصحراء.

كما أبرزت منصوري، الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر، تحت القيادة الرشيدة للرئيس تبون، في دفع هذين المشروعين الاستراتيجيين. إذ استكملت تنفيذ الجزء الخاص بها من الطريق العابر للصحراء وتعمل مع الدول المعنية على تطويره كممر اقتصادي لتعزيز التجارة والاستثمار.