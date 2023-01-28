ممثلة وفد مالي: سنرافع لأجل حماية المرأة والطفل بمناطق النزاع

شددت ممثلة وفد مالي خلال اجتماع البرلمانيات المسلمات بمنظمة التعاون الإسلامي في تصريح خصت به النهار اونلاين أن بلادها سترافع من اجل حماية المراة والطفل في مناطق النزاع.

وقالت ان النساء والاولاد يتأثرن بشكل خاص خلال الحروب وفي مناطق النزاع بسبب مركزهن في المجتمع وجنسهن.

وأضافت أن معاناة المرأة تزداد في مناطق النزاعات. مشددة على ضرورة العمل الجماعي للتغلب على الآثار السلبية التي تنشأ للمرأة نتيجة الأزمات مثل التعليم والرعاية الصحية والمهارات.

كما شددت على ضرورة توفير أداة عملية لضمان تلبية احتياجات النساء على نحو ملائم من خلال البرامج والخدمات الإنسانية.