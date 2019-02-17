ممثلون عن اللجنة الدولية للألعاب يحلون بوهران الجمعة المقبلة

تحل بوهران يوم 22 فيفري الجاري لجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط في زيارة تستغرق يومين لمعاينة تحضيرات المدينة لاستضافة الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2021.

وصرح محمد المورو لوكالة الأنباء الجزائرية أن لجنة التنسيق ستقوم بالمناسبة بمتابعة عن كثب التحضيرات التي تقام لاحتضان الألعاب التي تستضيفها الجزائر لثاني مرة في تاريخها بعدما كانت قد نظمت بالجزائر العاصمة طبعة سنة 1975، وأضاف : “سنقوم بالمناسبة أيضا بتدارس مخطط العمل الرئيسي الذي أعددناه في الفترة الأخيرة والذي يحتوي على 12 مقررا أرسلناه إلى اللجنة المعنية في نهاية الأسبوع المنصرم, أي وفق الآجال التي حددت لنا من طرف اللجنة الدولية للألعاب”.