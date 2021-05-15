ممثلو أكثر من 70 قائمة حرة يطلبون مقابلة شرفي لطرح شكاوى والمطالبة بالحياد

رفع عدد كبير من القوائم الحرة المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة، طلبا للسلطة المستقلة للانتخابات، لعقد اجتماع مع مسؤوليها، بغية مناقشة جملة من الانشغالات والشكاوى.

وحسب بيان تلقته “النهار أونلاين” فإن تجمع الحصن المتين، وهو تكتل يجمع عددا كبيرا من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وناشطين جمعويين، قررت دخول غمار التشريعيات على مستوى أكثر من 40 ولاية، قدم طلبا لسلطة شرفي لملاقاته وطرح عدد من الانشغالات والشكاوى حول أداء مندوبيات السلطة بالولايات.

وعلمت “النهار أونلاين” أن تجمع الحصن المتين قد كلف 3 من مسؤوليه يمثلون قوائم حرة مرشحة ببعض الولايات، إلى جانب 3 مترشحين آخرين يمثلون قوائم أخرى، بمقابلة رئيس سلطة الانتخابات إن لبى الأخير الطلب.

وأفادت مصادر مطلعة بأن قيادة ومسؤولي “الحصن المتين” أبدوا امتعاضهم الشديد والكبير من بعض السلوكيات والتجاوزات التي وقع فيها عدد من رؤساء مندوبيات سلطة الانتخابات بالولايات، خصوصا بالعاصمة والبليدة وعين الدفلى، حيث تحوم شبهات حول وجود تواطؤ وعدم حياد، أفضى إلى إقصاء مرشحين “من دون وجه حق”، أو محاولة إقصاء قائمة بأكملها، في ظروف غامضة، مثلما جرى بالنسبة لقائمة مرشحي الحصن المتين بالعاصمة، التي ما تزال قضيتها في أروقة القضاء الإداري.