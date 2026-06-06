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الوطني

ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة يوقعون على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية

بقلم عايدة.ع
ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة يوقعون على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية
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وقع ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المترشحة للانتخابات التشريعية ليوم 2 جويلية 2026، اليوم السبت، على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية.

وجاءت عملية التوقيع على الميثاق عقب اجراء قرعة التوزيع المنصف للحيز الزمني للمترشحين. في وسائل الاعلام بالمركز الدولي للمؤتمرات.

حيث يلزم هذا الميثاق كل مترشح في هذه الانتخابات ويتعهد من خلاله باحترام القواعد المنظمة للحملة الانتخابية والتقيد بمبادئ المنافسة النزيهة والاخلاقيات الانتخابية.

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