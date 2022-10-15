ممثلو البرلمانات العربية يشيدون بدور الجزائر في اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

أثنى ممثلو البرلمانات العربية بدور الجزائر وجهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في لم الشمل الفلسطيني، مؤكدين أن التوقيع على “إعلان الجزائر” يعد “إنجازا تاريخيا”.

وذلك حسب ما أفاد به اليوم السبت، بيان لمجلس الأمة عبر صفحته الرسمية على فايسبوك.

وجاءت تصريحات ممثلو البرلمانات العربية، على هامش مشاركتهم في الجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وحسب نفس البيان، فلقد أصدر ممثلي البرلمانات العربية بيانا يباركون فيه توقيع اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وأشادوا بدور الجزائر في لم الشمل الفلسطيني وبجهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, الذي دعا إلى اجتماع الأشقاء على أرض الجزائر.

وبارك البرلمانيون العرب ما توصلت إليه جهود الجزائر ،من توحيد الرؤى والأهداف بين الإخوة الفلسطينيين خدمة لقضية الامة المركزية.

اين اعتبروه إنجازا تاريخيا في هذا الوقت بالذات قبيل انعقاد القمة العربية بالجزائر.

من جانب آخر, استقبل الوفد البرلماني الجزائري الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الأمة لطفي بومدين شيبان، من طرف رئيسي برلمان جمهورية رواندا أغستين ايامورمي, رئيس مجلس الشيوخ وموناتيلا موكاباليسا، رئيسة مجلس النواب.

حيث تم تناول العلاقات البرلمانية وبحث سبل وآفاق تعزيزها من خلال تشكيل مجموعات للصداقة تكون منطلقا لتنسيق وتعاون برلماني واعد.