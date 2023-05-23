ممثلو الجالية الجزائرية بالبرتغال يشيدون باهتمام رئيس الجمهورية للكفاءات بالخارج

أشاد ممثلون عن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالبرتغال مساء أمس الإثنين بلشبونة. بالإهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج.

وعلى هامش اللقاء الذي جمعهم بالرئيس تبون، في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها إلى البرتغال. أشاد أفراد الجالية بالمكانة الخاصة التي تمنحها الجزائر الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية لأبنائها في المهجر.

واعتبر أفراد الجالية، أن هذه المكانة تجسدت في عديد التحفيزات والتسهيلات والتدابير الهامة التي أقرها الرئيس. والتي تهدف إلى تعزيز صلة أفراد هذه الجالية بوطنها الأم وإشراكها فعليا. بصفتها قوة تأثير واقتراح في مسار التنمية الذي باشرته الجزائر.

وقال إيهاب شنين وهو رئيس جمعية “كازا ألجيرينا” قيد التأسيس، أن الجالية الوطنية جزء من المجتمع الجزائري وامتداد طبيعي له وتريد المشاركة في مسار التنمية. والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة التي أصبحت مبعث فخر لكل جزائري في الخارج. بفضل الإنجازات المحققة في الداخل والخارج.

كما أضاف أن الجزائريين المقيمين بالبرتغال وعلى قلة عددهم، إلا أنهم متموقعون بصفة إيجابية في مختلف القطاعات والمؤسسات البرتغالية. مشيرا إلى أن الهدف من تأسيس الجمعية هو خلق روابط بين أفراد الجالية والتعريف بالجزائر على مستوى المجتمع المدني البرتغالي”.

كما إعتبر الأستاذ في جامعة لوزوفن محمد بوبزاري، أن من شأن زيارة الرئيس تبون إلى البرتغال إتاحة فرص أكبر للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وذلك من خلال محاولة “تذليل الصعوبات والإجراءات الإدارية المعقدة التي تحول دون تحقيق تعاون فعال بين المؤسسات الجامعية والبحثية في كلا البلدين”.

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