ممثلو الجزائر يتعرفون اليوم على منافسيهم في “الشامبينز ليغ” و”الكاف”

يرتقب أن يتعرف منتصف نهار اليوم الاثنين، ممثلو الجزائر في المنافستين الإفريقيتين دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، على منافسيهم في دور المجموعات.

وستكون الجزائر، ممثلة في المنافستين القاريتين بكل من مولودية الجزائر. وشباب بلوزداد في “الشامبينز ليغ” واتحاد العاصمة. وشباب قسنطينة في كأس “الكاف”.

كما ستقام مراسم قرعة دور المجموعات، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة المصرية. وستكون البداية بكأس الكاف وبعدها دوري الأبطال.

تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا:

المستوى الأول: الأهلي المصري - صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – تي بي مازيمبي الكونغولي.

المستوى الثاني: بيراميدز المصري – الرجاء المغربي – يونغ أفريكانز التنزاني – شباب بلوزداد.

المستوى الثالث: الهلال السوداني – الجيش الملكي المغربي – ساغرادا الأنغولي – أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

المستوى الرابع: مولودية الجزائر – جوليبا المالي – مانيما يونيون الكونغولي – ملعب أبيدجان الإيفواري.

تصنيف قرعة كأس الكونفدرالية :

المستوي الأول: الزمالك المصري، نهضة بركان المغربي. سيمبا التنزاني، اتحاد العاصمة.

المستوى الثاني: أسيك ميموزا الإيفواري. الملعب المالي، المصري البورسعيدي. الصفاقسي التونسي.

المستوى الثالث: إنييمبا النيجيري، جراف السنغالي.

المستوى الرابع: لواندا الأنغولي، برافوز الأنغولي، شباب قسنطينة. أورابا يونايتد البوتسواني، بلاك بولز الموزمبيقي. ستيلان بوش الجنوب إفريقي.