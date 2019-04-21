ممثلو “الرايس قورصو”.. “تعبنا على هذا العمل وفرحانين لأنه سيعرض في رمضان 2019”

كانت فرحة الممثلين والقائمين، على سلسلة “الرايس قورصو”، لا توصف، وذلك لعودة السلسلة للظهور، بعد توقيفها العام الماضي.

وصرح ممثلو السلسلة لتلفزيون النهار، أن فرحتهم لا توصف، لعرض سلسلتهم في الجزائر، ولأول مرة، لأن العمل ضخم، وسيشكل قفزة نوعية بالجزائر.

بطل السلسلة، الفنان المتألق، صالح أوقروت، عبر عن فرحته الكبيرة لاستئناف العمل، وتوفر الامكانيات اللازمة، وأكد أن معنويات الفريق عالية جدا، وأنهم يعملون بطريقة احترافية 100%”.

وقال صويلح : “معندنا حتى مشكل والعمل راهو مستمر، مازلنا في التصوير، ونتمنى أن يعجب هذا العمل الشعب الجزائري، ونتمنى أن ندخل الفرحة ونزرع البسمة للشعب الجزائري، في رمضان”.

وأضاف صويلح : ” بدأنا العمل على هذه السلسلة، العام الماضي، لكن للأسف، كانت هناك ظروف، منعت العمل من أن يرى النور، والآن معنوياتنا ارتفعت لأننا استأنفنا العمل، وسوف ننتهي منه قريبا”.

من جهته الممثل المعروف بـ”رجلاوي” قال: “أشكر القائمين على عرض هذا العمل، الله يعطيهم الصحة، ورانا معاكم، باش الفيلم يجوز، ماشي حاجة ساهلة، متعباش في الباطل”.

وأضاف الفنان: ” تعبنا بزاف، وراني فرحان لأن العمل سيعرض لأول مرة في الجزائر، وهو عمل جديد من نوعه”.

أما الممثل عدولة قال: “العام الماضي وقع الذي وقع، استانفنا العمل من جديد، وعملنا كل ما في وسعنا لكي لا يضيع هذا المشروع، لأنه سيشكل قفزة نوعية في الجزائر”

وصرح الممثل بلال باراكودا أن : ” الأجواء جيدة، والصعوبة الوحيدة التي تلقيناها،هي عندما تم إعلامنا أن العمل انتهى وفقط، بقيت علامة استفهام، ولم نعرف لما تم توقيفه، والآن والحمد لله استانفنا العمل، وفرحتنا اليوم كبيرة، كأب أضاع طفله ثم وجده “.

للتذكير، سيتم عرض سلسلة “الرايس قورصو”، في رمضان 2019، على تلفزيون النهار، وذلك حرصا من طاقم القناة، على تقديم الأفضل لمشاهديه الكرام.