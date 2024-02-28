ممثلو الفيفا يصلون الجزائر في هذا الموعد للتحضير للدورة الدولية

كشفت الفاف عن الاستعداد لتنظيم البطولة الوطنية التابعة لـ “الفيفا” التي ستقام في الفترة الممتدة من 18 إلى 26 مارس 2024 في الجزائر.

وقالت أن النسخة تعتبر من بين أربع نسخ تجريبية يتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية وأذربيجان و سيريلانكا.

كما أكدت أن ممثلين عن الفيفا سيحلون بمدينتي عنابة و الجزائر العاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة للتحضير، بالتعاون مع الإتحاد الدولي و اللعبة و ذلك لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الحدث الدولي الذي تحتضنه المدينتين في الجزائر.