ممثلو الكاف في زيارة تفقدية لـ”بواكي” تحسبا لنهائيات “كان 2023”

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن ارسال ممثليه في مهمة معاينة إلى ساحل العاج، للوقوف على مدى جاهزية المدن المرشحة لاحتضان “كان 2023”.

وأوضحت “الكاف” في بيان لها، بأن هذه الزيارة التفقدية للمثليها، والتي ستتم بالتعاون مع اللجنة المنظمة للكان، ستنطلق اليوم الإثنين، وتدوم خمسة أيام.

وحسب ذات المصدر، ستكون مدينة بواكي، التي ستحتضن مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة، المحطة الثالثة في زيارة وفد “الكاف”.

وسيتم التركيز في هذه الزيارة، على معاينة مدى جاهزية ملعب “السلام” الذي سيحتضن مباريات الخضر في مجموعتهم الرابعة، بالإضافة للملاعب المخصصة للتدريب، ومراكز إقامة الوفود.