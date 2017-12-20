ممثلو “لياسما” جنبا الى جنب مع “إيفرتون” في مؤتمر الفيفا

الرياضة
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ممثلو “لياسما” جنبا الى جنب مع “إيفرتون” في مؤتمر الفيفا
بقلم أمير بهلول

انطلق يوم أمس الثلاثاء، مؤتمر كرة القدم للمحترفين الذي ينضمه الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة.

وشهد المؤتمر حضور ممثلو العديد من النوادي أبرزها ممثلي إتحاد العاصمة ونادي إيفرتون بالإضافة الى ممثلي الدوري الاسكتلندي.

وكان النجم الكاميروني السابق إيمانويل أمونيكي قد ألقى كلمة اشاد بها بجهود الكاف والفيفا من أجل تطوير كرة القدم.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر عدة مواضيع أبرزها: إدارة الملاعب، تراخيص الأندية وغيرها من الأمور.

وكان المصري “مجاهد” قد قام بدعوة كل الحضور من أجل متابعة مباراة الأهلي المصري ضد سموحة عشية اليوم الأربعاء.

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