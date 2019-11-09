ممثلو نادي فالنسيا بالجزائر تمهيدا لعقد شراكة مع السياسي

حلّ ممثلي نادي فالنسيا الإسباني، بمدينة قسنطينة، تمهيدا لإمضاء عقد شراكة مع نادي شباب قسنطينة، في مجال التكوين.

وعقد ممثلو النادي الإسباني، ندوة صحفية، رفقة نظرائهم من شباب قسنطينة، أين تم الكشف عن مشروع الشراكة الذي سيربط الناديين.

وكشف رئيس شباب قسنطينة،عبد الحق دميغة، أنه سيتم إنشاء أكاديمية بالشراكة بين الناديين، في أجل أقصاه شهر جويلية 2020.

ومن جهته أوضح ممثل العلاقات الخارجية لنادي فالنسيا، خيمينيز رودريغيز، أن سبب الزيارة، هو دراسة إمكانية إطلاق مشروع بين شباب قسنطينة، ونادي فالنسيا.