ممثلي المجتمع المدني يسلمون بيان إستنكار إلى المفوضية الأوروبية

سلّم اليوم وفد عن ممثلي فعاليات المجتمع المدني إلى المفوضية الأوروبية بيان إستنكار حول تدخل البرلمان الأوربي في شؤون الجزائر الداخلية.

وكان في إستقبال ممثلي المجتمع المدني ممثل المفوضية سيمون بيتروني. أين تم إبلاغه تنديد فعاليات المجتمع المدني الجزائري ورفضهم القاطع لكل أشكال التدخل في الشأن الداخلي لبلادنا.

وأصدر ممثلي فعاليات المجتمع المدني بيانا يستنكر فيه لائحة البرلمان الاوروبي حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في الجزائر.