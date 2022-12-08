ممثلًا لرئيس الجمهورية الوزير الأول في السعودية للمشاركة في القمة العربية-الصينية

حل مساء اليوم الخميس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض للمشاركة في = القمة العربية-الصينية للتعاون والتنمية. التي تنطلق أشغالها يوم غد الجمعة 09 ديسمبر 2022.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى سيشارك الوزير الاول ممثلا لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون في القمة العربية-الصينية للتعاون والتنمية.

واضاف ذات المصالح يرافق الوزير الأول، وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.