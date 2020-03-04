ممثل إيمين اوتو: كنا أول شركة أودعنا الملف على مستوى وزارة الصناعة ولم يمنح لنا الإعتماد

استأنفت اليوم محاكمة رموز النظام السابق على رأسهم الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بمجلس قضاء الجزائر في قضية مايعرف بالإمتيازات الممنوحة لمصانع السيارات

وتم اليوم الشروع في السماع للاطراف المدنية كان أولها شركة إيمين أوتو وهي شركة كانت تسوق السيارات و الشاحنات في الجزائر منذ سنة 2000.

وقال ممثل شركة إيمين أوتو أن الشركةتاسست في 2000، مختصة في تركيب السيارات، أودعت ملفا على مستوى وزارة الصناعة استوفى الشروط لكنه لم يمنح لها الاعتماد.

وأكد ذات المتحدث أن شركته كانت تشتغل في استيراد السيارات و الشاحنات وخدمات ما بعد البيع في 38 ولاية، أين قدمت ملف لإنجاز مصنع لتركيب السيارات لعلامات Jak و gmc.