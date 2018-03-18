ممثل الأطباء المقيمين: “لن نجتاز الامتحانات ونتحمل المسؤولية”

أكد ممثل الأطباء المقيمين محمد طايلب، مقاطعة الأطباء لإمتحان نهاية التخصص، الذي سيجرى غدا 19 مارس الجاري، بدلا من اليوم.

وأضاف طايلب في إتصال هاتفي لـ”النهار أونلاين” اليوم، أن الأطباء المقيمون سيقاطعون 67 إمتحان.

تم توزيعها على الفترة الممتدة بين 19 مارس إلى 19 أفريل.

وأكد المتحدث، “أن الأطباء المقيمين يتحملون مسؤولية هذا الإجراء”.

معتبرا “أنه ردّ على تعنت وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجاه ملفات هذه الشريحة العالقة”.

وجدد طايلب، تمسك الأطباء المقيمين بقرار مقاطعة إمتحان نهاية التخصص، مع اللّجوء إلى الإستقالة الجماعية والإعلان عن سنة بيضاء.”

للإشارة، فقد دخل الأطباء المقيمون في إضراب مفتوح منذ قرابة خمسة أشهر، للمطالبة بالتكفل بلائحة مطالبهم المرفوعة المهنية والاجتماعية.

ممثلة في إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، وتعديل القانون الأساسي الخاص بهم.