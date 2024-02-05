ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة:”الشرق الأوسط يقف على حافة الهاوية من الإنهيار”

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، اليوم الإثنين، أن الشرق الأوسط يقف على حافة الهاوية من الإنهيار.

وفي كلمة له ألقاها خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي حول الضربات الأمريكية على أهداف في العراق وسوريا، قال بن جامع “إن الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت العراق وسوريا من المرجح أن تفاقم الوضع الهش في المنطقة وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد إضافي.”

كما أكد مجددا دعم الجزائر الثابت لسيادة وأمن أراضي كل من العراق وسوريا، مشيرا إلى أن الشعبين العراقي والسوري الشقيقين يستحقان العش في سلام ورخاء.

وأضاف ذات المتحدث:”نؤمن إيمانا راسخا بأن القوة لم تكن ولن تكون أبدا أساس السلام والاستقرار، وندعوا إلى الحوار والعمل المشترك لسد الفجوات وحل الخلافات وتعزيز الازدهار المشترك.”

وتابع: “الاستقرار الفعلي للشرق الأوسط يتطلب معالجة شاملة للأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار، ويجب أن نستثمر في حلول طويلة الأمد لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة وقضية فلسطين تشكل حجر الزاوية لهذه المساعي.”

وختم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة قائلا:” قامت بلادي الجزائر في عدد من المناسبات بدق ناقوس الخطر حول مخاطر اتساع النزاع إقليميا وللأسف تطور الأمر وأصبح واقعا.”