حذر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع بإستمرار من إحتمال تدهور الأوضاع في الأراضي الفسطينية.

وفي كلمة القاها اليوم في مجلس الامن حول الوضع في فلسطين “علينا أن نضع حدا فوريا لهذه المأساة المستمرة في غزة”.

وتابع عمار بن جامع أن الجزائر تدين بشدة الإعتداء المتعمد على المدنيين في قطاع غزة.

وفي ذات السياق قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة “لايمكن أن يكون هناك أي مبرر لإستهداف المستشفيات”، ولابد من تلبية الإحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين. ولا أحد فوق القانون. كما ان محاولات إعفاء سلطة الاحتلال من المسؤولية عن مثل هذه الأعمال أمر غير مقبول.

واكد بن جامع ان هذه ليست حربًا ضد حماس، بل حربًا ضد الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين. وأكثر من 60 بالمئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وجدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على تضامن ودعم الجزائر حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني.

وفي الأخير دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لوقف هذه الأعمال الشنيعة.