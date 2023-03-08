ممثل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان: قلقون إزاء استئناف الصراع في الصحراء الغربية

أعرب لزهر سوالم، السفير وممثل الجزائر الدائم بمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف. عن قلق الجزائر الشديد ازاء انسداد العملية السياسية واستئناف الصراع المسلح في الصحراء الغربية بين طرفي النزاع الاحتلال المغربي وجبهة البوليساريو.

ورحب السفير لزهر سوالم، ببيان المفوض السامي الذي قدمه اليوم فيما يخص الحاحه على القوة القائمة بالاحتلال. بضرورة احترام حقوق الإنسان وكذلك تشجيع الجزائر مكتب المفوضية إلى إرسال بعثات تقنية الى اقليم الصحراء الغربية.

وجدد السفير لزهر سوالم تشجيع الجزائر لتنفيذ برامج التعاون التقني مع جبهة البوليساريو. وذلك وفقا لما تنص عليه الفقرتين 8، 22، من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74/95.

من جانبه أعرب مكسوليسي نكوسي السفير الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى مكتب الأمم المتحدة. في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، عن استنكار جنوب افريقيا الشديد لاستمرار الاحتلال المغربي. غير الشرعي لاجزاء من الصحراء الغربية، مطالبا في الوقت ذاته من المفوض السامي لحقوق الإنسان. باتخاذ إجراءات ملموسة لتنظيم زيارات الى اقليم الصحراء الغربية.