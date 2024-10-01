ممثل الجزائر يفضح المغرب في الأمم المتحدة

قدم ممثل الجزائر في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، مرافعة قوية ضد ممثل المغرب الذي لجأ للدفاع عن موقفه بالكذب والتضليل.

ودعم السفير بن جامع، كلامه، بتقديم حقائق تاريخية وقانونية لا يمكن دحضها بدحض الرواية المغربية حول الصحراء الغربية.

وفضح بن جامع محاولات المغرب لجعل قضية الصحراء الغربية مسألة ثنائية بين الجزائر والمغرب.

وأكد المسؤول ذاته أن الجزائر دافعت عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. بينما يروجّ المغرب لخطة الحكم الذاتي دون استشارة الشعب الصحراوي.

وأكد بن جامع، أن الجزائر تدعم استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو وتدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وأوقف تدخل ممثل الجزائر انحراف ممثل المغرب الذي تجاوز قواعد المناقشة العامة بتوجيه كلامه إلى ممثل الجزائر مباشرة، بدلاً من رئيس الجلسة.

وتساءل بن جامع عن سبب قبول المغرب تقسيم الصحراء الغربية مع موريتانيا إذا كان يدعي ملكيته لها. وعن سبب خوف المغرب من الاستفتاء الديمقراطي لتقرير المصير.