ممثل الحكومة البريطانية: الجزائر شريك أمني محترم وموثوق

أحيت الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمملكة المتحدة بنقاش ثري. تناول كافة جوانب العلاقة القائمة بين البلدين عبر التاريخ ولكن تحديدا خلال العشريات الأخيرة.

كما ذكر ممثل الحكومة نائب كاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد راتلي. الذي شارك في النقاش المنظم بمبادرة المجموعة البرلمانية متعددة الأطراف حول الجزائر. أن “المملكة المتحدة صديقة وفية للشعب الجزائري منذ استقلاله في 1962”. مضيفا أن البلدين “تقاسما نجاحات ولحظات صعبة لكن علاقاتنا الدبلوماسية ظلت قوية”.

في حين، جدد التأكيد على “استحسان بلاده للتضامن الذي أبدته الجزائر مؤخرا إثر إرسال الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان لحضور مراسم تأبين الملكة إليزابيت الثانية”.

وأضاف راتلي “علاقاتنا مع الجزائر دخلت مرحلة التزام، سيما فيما يتعلق بالمسائل الأمنية”. مضيفا أن المملكة المتحدة “تعترف بتجربة وخبرة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأردف قائلا إن الجزائر “تعد من بين أهم الفاعلين في إفريقيا وضمن المجتمع الدولي”. فضلا عن “كونها شريك أمني محترم وموثوق ومتعدد أطراف ملتزم”. مؤكدا أنها “تضطلع بدور هام في المنطقة”.