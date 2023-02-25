ممثل الفيفا يجتمع بالثنائي زفيزف وبسكري بسيدي موسى

اجتمع ممثل الفيفا الحسين الشيبسة عبد الفيصل برئيس الفاف جهيد زفيزف و المدير الفني الوطني مصطفى بسكري. بالمركز التقني بسيدي موسى.

وحسب بيان الفاف، اليوم السبت، فإن ممثل الفيفا تحدث للمسؤولين عن الكرة الجزائرية حول مشروع تنمية المواهب الشابة في الجزائر خطوة بخطوة مما أثار العديد من النقاشات و تبادل الآراء.

كما كشف رئيس الفاف جهيد زفيزف لممثل الفيفا حول طريقة العمل على مستوى الأكاديميات والكشف عن اللاعبين وعن المدربين الشباب.

إلى جانب سرده جميع مهام الفاف والتنفيذ الذي قام به عبر مختلف المواقع الجزائرية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption