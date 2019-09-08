ممثل الفيفا يزور الجزائر ويتفقد هياكل المديرية الفنية الوطنية والفاف

أنهى ممثل “الفيفا” بلحسن ملوش، أول أمس الجمعة، الزيارة التي قام بها إلى الجزائر، والتي خصصها للمديرية الفنية الوطنية.

وخلال إقامته في الجزائر، التقى مالوش بمحمد سعد، الأمين العام للفاف بحضور المدير الفني الوطني عمر شفيق، ونائبه عبد الكريم بن عودة،

حيث تابع باهتمام عرضاً مفصلاً لمختلف المشاريع الإستراتيجية لهياكل المديرية الفنية الوطنية، والفاف.

وأعرب مالوش عن تقديره للجهود التي بذلتها الفاف لتطوير كرة القدم على مستوى القاعدة من خلال تحديد مدارس كرة القدم.

ونظام الحوافز المطبق، تنظيم المهرجانات مثل تنظيم جويلية الماضي الذي ضم نحو ثلاثين مدرسة من بينها ست مدارس نساء في ملعب زرالدة.

وخلال مقابلته مع رئيس الفاف خير الدين زطشي ، ركز ممثل الفيفا على الغرض من زيارته حول تطوير الممارسة.

وكانت هناك عدة مواضيع في صلب المناقشات، مثل مراكز التميز للنخب الشابة، ونظام تعليم المدربين في الجزائر، واتفاقية الكاف.

كما أجرى مالوش أيضًا اجتماعًا مع موظفي الفريق الوطني “أ” أثناء زيارته لللمركز التقني بسيدي موسى، كما حرص على زيارة مركز أكاديمية بارادو بتسالة المرجة.

وأعلن مالوش عن استعداد الفيفا لدعم الفاف من خلال خبيرة في كرة القدم النسائية، وتكوين المدربين المكونين في كرة القدم على مستوى الأصناف، اضافة لمختصين في التحضير البدني.