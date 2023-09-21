ممثل الفيفا ينبه لعدم استقرار الفاف وتأثيره على تطوير كرة القدم الجزائرية

تحدث ممثل “الفيفا”، غيلسون فيرنانديز، عن التغييرات العديدة التي شهدتها الفاف مؤخرا، منبها لتأثير ذلك على تعطيل تطوير كرة القدم في الجزائر.

وصرح غيلسون فيرنانديز، عقب انتخاب وليد صادي، رئيسا للفاف: “بصراحة تنصيب ثلاثة رؤساء في ثلاثة سنوات، نعتبره على مستوى الفيفا بالغير عادي”.

كما أضاف ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم: “هذا الأمر من شأنه أن يعطل عملية تطوير كرة القدم في هذا البلد”.

تابع غيلسون فيرنانديز: “مكانة الجزائر في المستوى عالية، ونحن نؤمن بكم لتطويرة لكرة القدم في كل انحاء بلدكم الكبير”.