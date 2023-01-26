ممثل بنغلاديش: ننتظر من منظمة التعاون الإسلامي المشاركة لحل قضية الروهنجيين

صرح ممثل دولة بنغلاديش أبو رضا محمد نيزامودين للنهار اونلاين أن بلادها تنتظر من منظمة التعاون الإسلامي ان تشارك معها مشاركة جماعية لحل قضية الروهنجيين.

وقال المتحدث: “زرت أكثر من 60 دولة في أنحاء المعمورة ولكنني كنت مشتاقا إلى زيارة الجزائر. وهذه الأمنية تحققت هذه المرة والفضل يرجع إلى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي شجعني على زيارتها”.

وأضاف أبو رضا: “أتمنى من هذا المؤتمر أن يخرج بتوصيات مهمة تنجز وتنفذ أن شاء الله “.

وتابع ممثل دولة بنغلاديش: “منظمة التعاون الإسلامي تشارك معنا مشاركة جماعية لحل قضية الروهنجيين. ولاعادة الشعب الروهنغي إلى بلادهم ووطنهم بكل عزة وكرامة”.

وأضاف في ذات السياق: “رئيسة وزرائنا تدعم كل الدعم الشعب الروهنغي. وتلقي خطابات مهمة جدا لصالح الإسلام والمسلمين في البرلمانات وجلسات الأمم المتحدة. ننتظر أن يتم التعامل معنا بالمثل ومساندتنا في قضية الروهينغيا”.