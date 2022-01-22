ممثل تركي اشتهر في مسلسل الحفرة يتحول إلى امرأة !

تفاجأ جمهور المسلسل التركي الشهير “الحفرة”، بإعلان الممثل التركي، أحمد مليح يلماز، المعروف باسم “التمساح” بتحوله جنسيا إلى امرأة.

كما تعرض من جهة، مليح يلماز البالغ من العمر 33 عاما، لانتقادات كثيرة من جمهوره التركي الذي وصفه أنه قبيح. في حين ردّ قائلا “إنه يحب نفسه ومقتنع بشكله ولن يخضع لعمليات تجميل لتكبير شفتيه، أو يتحدث بطريقة مختلفة”.

واشتهر يلماز بتجسيده شخصية “تمساح” بمسلسل “الحفرة” قبل 3 سنوات، بأحداث الجزء الأول من مسلسل “الحفرة” الذي تم عرضه بـ2019. كما حقق نجاحا كبيرا واستحوذ على نسب مشاهدات مرتفعة.

وولد احمد مليح يلماز عام 1989 بأنقرة، وجاء إلى اسطنبول بـ2015 ولفت الانتباه خلال دوره بمسرحية (Woyzeck Masali). بعد مشاركته في العديد من المسرحيات، بدأ مسيرته التلفزيونية.

كما بدأ احمد مليح يلماز، بالإضافة إلى أعماله المسرحية، التمثيل في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية منذ عام 2010. وشارك في مسلسل تذكر يا قلب في عام 2015. ومنذ عام 2018 بدأ في تصوير شخصية تمساح جليل في المسلسل التلفزيوني “الحفرة”، وتركه فيما بعد. ويواصل المشاركة في مشاريع جديدة.

ومن أعماله، فيلم حصار في 2015، ومسلسل أغنية الحياة بـ2017، وفيلم أكثر عثمان 2017، الخليج 2017، مسلسل أسرار الحياة 2017-2018. كما مثل في فيلم يوفا 2018، والحفرة 2019-2020، فيلم ليلى مرة أخرى 2020، مسلسل الحب السابق، اسقف زجاجية، البلطل الداخلي 2021. هزار وموسى في 2021 أيضا.