ممثل تركي شهير يفر من زلزال إسطنبول المُحتمل!

قرر الممثل التركي الشهير، تولغاهان سايشمان، الانتقال للعيش في ألبانيا، خوفا من حدوث زلزال مدمر في إسطنبول كما يتوقع علماء الجيولوجيا.

وانتقل سايشمان إلى ألبانيا التي هي مسقط رأس زوجته، ألمادا أبازي، وقرر الاستقرار فيها، لكنه لم يتخلَ عن منزله في إسطنبول.

وحسب صحيفة “الزمان” التركية الإثنين، فإن 180 ألف مبنى عرضة للخطر في بلدية باغجيلار في إسطنبول.

وتم بناء 70% من عدد سكناتها البالغ 250 ألفا قبل عام 1999 وغير مطبق عليها شروط مقاومة الزلازل.

وفي الأيام الماضية، جدد عالم الجيولوجيا التركي ناجي غورور، حديثه عن اقتراب زلزال مدمر يضرب إسطنبول.

وقال العالم: “في الدراسات التي أجريت، ورد أن احتمال حدوثه في غضون 30 عامًا من عام 1999 هو 62 في المائة.بدءًا من زلزال 1999”. ما يعني أنه متوقع خلال السنوات السبع القادمة.

وأضاف غورو، في تصريحات صحفية، أن احتمال حدوث الزلزال يتزايد مع الوقت. لأن الضغط يتزايد على الفرع الشمالي من صدع شمال الأناضول، وتحدث زيادة في الضغط تقابل حركة قدرها 2.5 سم.

ويتفق معه أستاذ علم الزلازل هالوك إيدوغان، الذي قال إن العلماء يتوقعون حدوث زلزال قوي تفوق قوته 7 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة. وستشعر كل تركيا بعواقبه الاقتصادية.

وتبعث الحكومة برسائل طمأنة للسكان، ومنها:

دعا وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، محمد أوزهاسيكي، الراغبين في إعادة بناء منازلهم. إلى الاستفادة من القروض الحكومية، قائلا إنه سيتم بناء منازل آمنة، يمكنها مقاومة زلزال بقوة 8-9 ريختر.

وستبدأ الحكومة بناء 350 ألف وحدة سكنية مضادة للكوارث الطبيعية بما في ذلك الزلازل. وتلقت بالفعل نحو ألفي طلب من أصحاب العقارات في إسطنبول لترميم بيوتهم بدعمٍ حكومي.

وستبني السلطات الوحدات السكنية المضادة للزلازل في أماكن سيتمّ اختيارها بعناية، كي تكون بعيدة عن مركز الزلزال.

ومن المرجّح أن تباشر الحكومة ببناء الوحدات السكنية في غضون عامين.

وما تزال تركيا تعاني من تداعيات الزلزال الذي ضربها هي وسوريا في 6 فيفري 2023، وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.