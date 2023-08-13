ممثل جزائري في قلب فضيحة بفرنسا وأوامر بالقبض عليه

في نهاية الأسبوع الماضي، تعرضت امرأة شابة تبلغ من العمر 37 عامًا للدهس، بواسطة مركبة 4 × 4 في ماكون (Saône-et-Loire). من طرف الممثل الجزائري مروان بريني والذي يعتبر المشتبه به الرئيسي في هذه القضية.

وعانت الضحية ، التي أصيبت بجروح خطيرة من كسور عديدة، سببت لها عجزا لمدة 28 يومًا من ITT.

أما سائق المركبة فقد هرب بعد الحادث ولا يزال مطلوبا لدى الشرطة في فرنسا.

وبحسب “جورنال دو سون-لوار”، يُشتبه في أن الأخير دهس امرأة شابة في 3 أوت. وهرب عند حوالي الساعة 11 مساءً. في ماكون، حيث كانت الشابة تمشي مع كلبها عندما صدمتها بعنف سيارة رباعية الدهس.

وتم فتح تحقيق وهو مستمر ، لكن التهم معلقة على مروان بريني. ولسبب وجيه. سيارة مرسيدس التي تم العثور عليها بالقرب من مكان الحادثة تعود إلى الممثل.

وبينما كان من المقرر أن يستمع المحققون إليه. كان مروان بريني قد غادر منزله متجهًا نحو جنوب فرنسا.

الشاب البالغ من العمر 34 عامًا غائب أيضًا عن وسائل التواصل الاجتماعي. حيث يعود تاريخ نشره الأخير إلى 26 جويلية. أين تحدث عن شقيقه الذي قُتل في عام 2013.

وكشفت العناصر الأولى لهذه التحقيقات أن سائق هذه السيارة لم يحاول تفادي الضحية وقت وقوع الحادث. بل دهسها عمدا وهرب على الفور.

واختفى الممثل منذ يوم وقوع هذا الحادث، وبسبب القلق. أطلقت عائلته إشعارًا بالاختفاء متوقعين أن يسلم نفسه في النهاية.