ممثل جزائري يتعرض لمحاولة قتل في فرنسا وهذه حالته الصحية

تعرض الممثل ذو أصول جزائرية المدعو كريم جبلي للضرب وإطلاق النار في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة مرسيليا.

كريم جبلي المعروف بدوره في مسلسل Les Déguns على شبكة الإنترنت، كان ضحية محاولة قتل في مدينة سوفاجير في مرسيليا.

وأصيب الممثل البالغ من العمر 28 عامًا برصاصة في الحوض وأصيب بكسر في الجمجمة. تم نقله إلى مستشفى تيمون. حيث أشار الأطباء أن حالته مستقرة لحد الساعة.

وهاجم كريم جبلي خمسة أو ستة أشخاص ملثمين مسلحين. كما تم استهدافه برصاصة من عيار صغير. حيث تم العثور على علبة ذخيرة من عيار 45 في مكان الحادث.

وتم القبض على أربعة من المشتبه بهم. وقال مصدر قريب من القضية “يبدو أنهم مرتبطون أكثر بتجارة المخدرات. المتفشية في هذه المدينة وليس بالهجوم على كريم جبلي”.

واشتهر كريم جبلي بالثنائي مع نور الدين صالحي، وحققا نجاحًا كبيرًا على YouTube من خلال سلسلة الويب Les Déguns. ثم تم إصدار الفيلم في عام 2018. ومن المقرر أن يتم عرض تكملة في نهاية العام.