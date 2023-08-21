ممثل رئيس الجمهورية في اجتماع بريكس يصل إلى جوهانسبورغ

وصل اليوم الإثنين، وزير المالية، لعزيز فايد، إلى جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، للمشاركة في إجتماع قمة بريكس، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

واستقبل ممثل رئيس الجمهورية، السيد لعزيز فايد، سفير الجمهورية الجزائرية في جنوب إفريقيا.

وتستضيف جنوب إفريقيا من 22 إلى 24 أوت الجاري، اجتماع قمة مجموعة بريكس.

وقدمت عدة دول عربية وهي: الجزائر ومصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلى البحرين والكويت وفلسطين، طلبات رسمية للانضمام إلى بريكس، من بين 23 دولة قامت بالخطوة نفسها، وفق ما أعلنته جنوب إفريقيا.

ويقود توسيع “تحالف بريكس” إلى تعزيز دورها كتحالف اقتصادي يتمتع بمجموعة من المزايا التي تؤهله لمنافسة مجموعة السبع. وبما يتسق مع الأهداف الرئيسية التي أنشئ هذا التحالف من أجلها ككيان يسعى لخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي.

مجموعة “بريكس” هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006. وعقدت أول مؤتمر قمة لها في جوان 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

تحول اسمها من “بريك” إلى “بريكس” في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها. وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

من المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا.