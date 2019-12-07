ممثل شركة “ايمين اوتو”: أنا على حافة الإفلاس بسبب مافعلوه بي!

يمثل الآن أمام القاضي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ممثل شركة ايمين اوتو.
ممثل ايمين اوتو: كنت ممثلا لـ 5 علامات في الجزائر واودعت ملف للإستثمار نهاية 2015 بعدما طلبت دفتر الشروط، واتفقنا على كل التفاصيل مع السفارة الصينية والمصنعين الصينيين.
مضيفا: بوشوارب منحنا الموافقة الأولية، استوردنا التجهيزات واحترمنا الشروط وأمضينا العقد مع الشريك الأجنبي.
وتابع ممثل الشركة: بوشوارب بعث لنا برسالة تهنئة وأعطانا الموافقة الأولية وحصلنا على الموافقة الأولية لأوندي في 2016، وتم تحويل ملفنا لـ”cni”، وفي وقت سلال قمنا بالطعن بعد رفض الرد على ملفنا.
مضيفا: استجبنا لدفتر الشروط وجلبنا الشريك الأجنبي وكنا نهدف للتصنيع والتركيب وجلبنا كل التجهيزات للشروع في عملية التصنيع الحقيقية.
وتابع ذات المتحدث: عبد المالك سلال قام بجميع المراسلات للموافقة على ملفنا.
المناداة على أمين تيرة عضو اللجنة التقنية بوزارة الصناعة ومقراوي حسيبة إطار بوزارة الصناعة بمديرية الترقية الصناعية
أمين تيرة: ملف ايمين اوتو كان يستوفي جميع الشروط بما فيه التجهيزات والموارد البشرية، وتم التحقق من ذلك من خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجة التقنية
مقراوي حسيبة: أنا كنت في اللجنة المستقلة أستقبل كل المستثمرين بما فيهم ايمين اوتو وعشايبو، على الرغم من المشاكل
القاضي: هل ملف ايمين اوتو مر عبر أوندي ؟
منصوري مدير وكالة أوندي : نعم مر عبر أوندي وتم الموافقة عليه
ممثل ايمين اوتو : قمت بكل الإجراءات القانونية وتحصلت على عقد الإمتياز وتم منحي رخصة البناء، خسرت 75 مليون دولار ودفعت 12 مليون دولار رسوم للجمارك
ممثل ايمين اوتو: أنا على حافة الإفلاس بسبب مافعلوه بي
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